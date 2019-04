Una due giorni ad Ascea per rivivere la storia e per la ricerca, attraverso la storia del pensiero filosofico classico, di se stessi, delle radici, dell’origine greca della Campania. Il 5 e 6 aprile nella “Città di Parmenide” si terrà la rassegna “Aletheia”. L’evento, di alto spessore culturale, sarà inaugurato giovedì 4 aprile a Capaccio-Paestum per proseguire venerdì e sabato ad Ascea. Il progetto, promosso dal Comune di Ascea, guidato dal sindaco Pietro D’Angiolillo, vede il patrocinio della Regione Campania ed è realizzato in collaborazione con il Polo Museale della Campania, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, il Parco Archeologico di Elea Velia e l’Università degli Studi di Salerno.

La rassegna, attraverso incontri, teatro, musica e danza intende divulgare e valorizzare la “grecità” del territorio cilentano cercando anche di approfondire ulteriormente la conoscenza della storia oltre che del pensiero filosofico. Significative le location prescelte: Ascea, l’antica Elea-Velia, e Paestum, presso il Parco Archeologico, quasi a voler avvicinare due realtà archeologiche di rilevanza internazionale.

I luoghi teatro degli eventi saranno ripresi da una troupe televisiva e trasmessi il 6 aprile nel corso della trasmissione di Rai 1 “Uno mattina“.

“E’ un altro passo avanti – afferma il sindaco di Ascea Pietro D’Angiolillo – per valorizzare il sito archeologico di Elea-Velia, per farlo conoscere al grande pubblico televisivo e per promuovere la nostra storia, le nostre origini, la nostra cultura, il nostro paesaggio. L’economia dei nostri territori si regge sostanzialmente sul turismo, per cui ben vengano manifestazioni di rilevanza nazionale, capaci di promuovere i nostri territori e di avvicinare i siti archeologici di Elea-Velia e Capaccio-Paestum“.

L’inaugurazione si terrà, quindi, giovedì pomeriggio presso il Parco Archeologico di Paestum con un incontro alla presenza, tra gli altri, anche dell’assessore regionale al turismo Corrado Matera oltre che del direttore Gabriel Zuchtriegel. Il 5 aprile, alle ore 16.00, all’incontro presso la “Sala Francesco Alario” della sede della Fondazione Alario, ad Ascea, saranno presenti il primo cittadino D’Angiolillo, il Presidente del Parco Nazionale Tommaso Pellegrino, il prof. Franco Ferrari ed altri studiosi che presenteranno la prima delle due conferenze, dal titolo “La via filosofica all’immortalità: Platone e Aristotele”. La seconda conferenza, dal titolo “La verità del mito tra tragedia e filosofia”, si terrà il 6 aprile ed è prevista la partecipazione della dott.ssa Giovanna Scarano, Direttore del Parco archeologico di Elea-Velia.

Nelle due serate di Ascea, a conclusione dei lavori, presso l’adiacente Cine-Teatro-Auditorium “Parmenide”, si terranno spettacoli serali affidati a professionisti di caratura nazionale.

– Paola Federico –