Il 4 novembre la città di Agropoli celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Il 4 novembre 1918 venne celebrato l’armistizio (patto di Villa Giusti), che pose fine alle ostilità tra l’Italia e l’Impero Austro-Ungarico. Nel 1919 venne istituita la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate per commemorare la vittoria italiana nella Prima Guerra mondiale.

La città di Agropoli, come di consueto, celebrerà tale giornata. L’incontro è previsto per ore 10.00 presso Piazza della Repubblica con concentramento dei rappresentanti delle Associazioni Partigiane, Combattentistiche e d’Arma, con labari e bandiere, e l’accoglienza delle autorità civili e militari.

Successivamente un corteo partirà dalla Piazza, passerà per via Piave e giungerà fino al monumento dei caduti in Piazza Nassiryia. Alle ore 11.00 sono previsti l’alzabandiera e la deposizione della corona.

– Paola Federico –