Il 26 giugno, dopo 9 anni, riapre la spiaggia della “Resima” a Scario, una tra le più belle d’Italia

Riapre dopo 9 anni una delle spiagge più belle d’Italia. A Scario, nel comune di San Giovanni a Piro, torna accessibile la spiaggia della “Resima”, un angolo di paradiso nell’Area marina protetta degli Infreschi e della Masseta, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

L’accesso all’arenile era stato vietato nel 2011, a seguito della caduta di alcuni massi dal costone roccioso che sovrasta la piccola baia raggiungibile solo via mare.

La cerimonia di riapertura si terrà venerdì 26 giugno, alle ore 11.00. Parteciperanno il sindaco di San Giovanni a Piro Ferdinando Palazzo, il presidente del Parco Nazionale Tommaso Pellegrino e il Presidente di Legambiente Campania Maria Teresa Imparato. A seguire, alle ore 12, conferenza stampa di presentazione del progetto “Spiagge belle e sicure” e sottoscrizione del protocollo d’intesa per la sicurezza dell’Area Marina Protetta presso il ristorante “U Zifaro” sul lungomare di Scario.

“Siamo orgogliosi di aver restituito ai cittadini una spiaggia meravigliosa – ha dichiarato il sindaco Ferdinando Palazzo -, simbolo di bellezza e di natura incontaminata. In un periodo emergenziale, dove serve spazio per il distanziamento fisico delle persone abbiamo pensato che fosse fondamentale aprire una nuova spiaggia, proprio per dare una possibilità in più ai visitatori che sceglieranno di trascorrere le vacanze nel nostro Comune“.

Per la riapertura dell’arenile sono state determinanti alcune misure di sicurezza adottate, a scopo precauzionale, dal Comune a seguito di uno studio geologico commissionato dall’Ente.

“La tutela del paesaggio in sicurezza – ha aggiunto il vice sindaco con delega all’Ambiente Pasquale Sorrentino – sarà sempre la nostra bussola. Abbiamo voluto anche noi contribuire a creare luoghi sicuri e accessibili ai turisti dove è possibile rispettare il distanziamento sociale e il rispetto di tutte le norme sanitarie“.

“La ‘Resima’ – ha dichiarato invece Tommaso Pellegrino, presidente del Parco Nazionale – è considerata la quinta perla della Costa degli Infreschi e della Masseta, un luogo di straordinaria bellezza che sarà nuovamente fruibile a tutti. Si tratta di un risultato importate portato a termine grazie alla tenacia del sindaco di San Giovanni a Piro e alla sinergia con il Parco e la Capitaneria di Porto. Un positivo esempio di sinergia tra istituzioni che ha permesso di restituire alla collettività un angolo di paradiso proprio in questo particolare momento di difficoltà dovuto al Covid-19“.

– Paola Federico –