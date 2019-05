Il 25 maggio a Sant’Arsenio la “Giornata Ecologica” per la raccolta dei rifiuti abbandonati

Si terrà il 25 maggio a Sant’Arsenio la “Giornata Ecologica”, organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione A.V.O.S.A. e i ragazzi del Servizio Civile.

Il ritrovo è previsto per le ore 8.30 in Piazza Domenico Pica per la distribuzione del materiale e l’assegnazione delle aree da pulire.

Alle 9 è previsto il trasferimento sui luoghi di raccolta e l’inizio delle operazioni di pulizia. I partecipanti potranno usufruire di bibite e snack messi a loro disposizione.

Per maggiori informazioni e per le adesioni è possibile rivolgersi, non oltre il 20 maggio, ai volontari del Servizio Civile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30.

– Annamaria Lotierzo –