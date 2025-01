AIL Salerno ha organizzato due giornate per la donazione di sangue, risorsa importante per salvare la vita dei pazienti oncoematologici e non solo.

L’iniziativa si svolgerà sabato 25 e domenica 26 gennaio dalle 8.00 alle 11.30 al Centro Trasfusionale del “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.

Come sempre i volontari di AIL Salerno accoglieranno con il sorriso i donatori e offriranno loro la colazione. Chi ha un’età compresa tra i 18 e i 65 anni e un peso di almeno 50 kg può partecipare, anche coinvolgendo i propri amici, a questo grande gesto di generosità, prenotando il proprio turno allo 089-2750969.

“La forza per vincere ce l’hai nel sangue: donane un po’ agli altri!” è l’invito rivolto ai donatori da AIL.

Aggiornamenti su tutte le altre iniziative a sostegno dei pazienti oncoematologici sulle pagine Facebook e Instagram di AIL Salerno.