Il 24 ottobre al “San Carlo” di Potenza la Giornata Nazionale Associazione Volontari Ospedalieri

Si terrà anche a Potenza giovedì 24 ottobre la Giornata Nazionale AVO, Associazione Volontari Ospedalieri, giunta alla sua XI edizione.

“Vivi Social: Diventa Volontario” è il tema dalla Giornata che si aprirà alle ore 9:00 con uno stand informativo, aperto fino alle 13:30, all’ingresso principale dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo”. Alle ore 11:00 è invece previsto un incontro con gli alunni dell’Istituto Professionale di Stato “G. Giorgi” di Potenza dal titolo “Passare dai Social al Sociale“.

L’Associazione Volontari Ospedalieri fondata a Milano nel 1975 dal prof. Erminio Longhini, opera all’interno delle strutture sanitarie per donare una solidarietà nuova. Oggi è presente in 750 strutture sanitarie su tutto il territorio nazionale, con 25.000 volontari che prestano 3 milioni e 500mila ore di servizio gratuito all’anno. Compito dei volontari è occuparsi della persona, non della sua malattia, sostenendola nel suo percorso ospedaliero, ascoltandola, facendole compagnia, trasmettendole calore, comprensione e aiuto silenzioso.

Nella Giornata Nazionale, l’Associazione fa promozione sul territorio e cerca nuovi volontari, dando la possibilità a tutti coloro che desiderano mettere a disposizione parte del proprio tempo, di dare sostegno ai degenti che ne hanno bisogno.

A Potenza l’AVO presta il suo servizio da ben 35 anni in 15 reparti dell’Azienda Ospedaliera Regionale “S. Carlo”, con 120 volontari.

– Antonella D’Alto –