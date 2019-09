Il 21 e 22 settembre raduno nazionale di canoa e kayak nel mare blu del Cilento

Raduno nazionale di canoa e kayak nel mare blu del Cilento. Il Circolo Canottieri Agropoli e l’Associazione Punta Tresino di Castellabate hanno organizzato, in collaborazione con l’associazione Sottocosta e con il patrocinio della Federazione Italiana Canoa Kayaka, l’evento turistico-sportivo “Il Raduno del Mito: Sulle Rotte di Ulisse” nei giorni 21 e 22 settembre.

Gli amanti della canoa e del kayak, ma in primis del mare, affronteranno in due giorni un trekking marino di 25 miglia nautiche (46 km), abbracciando due comuni costieri, Agropoli e Castellabate, e una riserva marina, l’Area Marina Protetta di Santa Maria di Castellabate, con tappe intermedie lungo tutto il percorso.

Si navigherà, infatti, lungo la costiera cilentana ascoltando il richiamo di Leucosia e Kamaraton, le sirene che fecero legare Ulisse all’albero maestro della nave per non farlo cadere in tentazione che, non riuscendovi, si inabissarono dando vita a quello che oggi tutti conoscono come l’isolotto di Punta Licosa.

Nella giornata di sabato 21 settembre si procederà da Agropoli verso Ogliastro Marina. Il ritrovo è previsto alle ore 8.00 presso la spiaggia marina di Agropoli, mentre l’arrivo alle ore 18.00, seguito da cena e pernottamento. Domenica 22 settembre, invece, si partirà alle ore 9.00 da Ogliastro Marina e durante il tragitto ci sarà la possibilità di fare snorkeling al porto romano sommerso di San Marco di Castellabate. L’arrivo ad Agropoli è previsto per le ore 17.00.

