Il sito UNESCO di Padula eccezionale luogo di cultura sarà sede di quello che è stato definito il “G7 del pensiero”. Domenica 20 ottobre, la Certosa di San Lorenzo ospiterà il terzo appuntamento del Festival dell’Essere, la manifestazione diretta da Vittorio Sgarbi che riunisce personalità provenienti da vari mondi e discipline, chiamati nei luoghi della Magna Grecia per confrontarsi ed “elaborare pensieri”.

Per questo incontro, il cui tema è “Tutti gli dei furono immortali“, Vittorio Sgarbi ha invitato a partecipare gli attori e registi Michele Placido, Sergio Rubini, Violante Placido e Cosimo Damiano Damato, il giornalista e scrittore Marcello Veneziani, il filosofo Nuccio Ordine, la scrittrice Vera Slepoj, il musicista Moni Ovadia. Il Festival è progettato da Sabrina Colle e diretto da Vittorio Sgarbi, prodotto da Angelo Tumminelli, finanziato dalla Regione Campania e realizzato in collaborazione con la SCABEC.

In un luogo spirituale per eccellenza, la cittadella conventuale dichiarata il più vasto complesso monastico dell’Italia Meridionale, Greta Mauro e Sgarbi porteranno gli ospiti a confrontarsi sulla figura di Dio e il suo essere nelle vite di ognuno e al centro delle faccende del mondo pur non essendoci. Essere cristiani, essere mussulmani, essere atei, essere poeti, essere attori, essere politici, essere precari, essere cantanti, attori, cuochi, architetti, sportivi, viaggiatori, esploratori, antropologi. Un tema universale che definisce ciò che è da ciò che non è, attraverso il pensiero.

Dopo Velia, Paestum e Padula, il quarto ed ultimo appuntamento di questa prima edizione del Festival si terrà invece il 29 ottobre a Salerno, patria della più antica scuola medica europea, antesignana delle più moderne Università, diede una svolta epocale nello studio della medicina durante l’Alto Medioevo.

