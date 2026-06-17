Sabato 20 giugno dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso la Casa Circondariale di Salerno si terrà l’iniziativa “La partita con mamma e papà” dedicata al rafforzamento dei legami familiari tra persone detenute e i loro figli minorenni.

L’evento, promosso da Bambini senza sbarre ETS, coinvolgerà 20 detenuti appartenenti alla I Sezione Media Sicurezza maschile e i rispettivi figli, di età compresa tra i 6 e i 16 anni, in un momento ludico-sportivo pensato per favorire l’incontro, la condivisione e la costruzione di esperienze positive all’interno della relazione genitoriale.

Attraverso attività sportive e ricreative svolte insieme, genitori e figli avranno l’opportunità di trascorrere alcune ore all’insegna della partecipazione e della vicinanza affettiva, in un contesto che valorizza il ruolo della famiglia quale elemento fondamentale per la crescita armonica dei minori e per il percorso di responsabilizzazione e reinserimento sociale delle persone detenute.

L’evento vedrà la partecipazione attiva dei partner progettuali di S.Av.E. L.ove — CuriAmo la Relazione, che collaboreranno alla realizzazione delle attività ludico-ricreative e sportive, mettendo a disposizione competenze educative, relazionali e di animazione per favorire il coinvolgimento di genitori e figli in un’esperienza significativa di condivisione.