Lunedì 16 giugno, alle 18, la Sala Consiliare del Comune di Fisciano ospiterà Federico Buffa, noto giornalista, storyteller e volto apprezzatissimo di Sky Sport, in un appuntamento speciale dal titolo “Serata d’Onore”.

L’incontro fortemente voluto e promosso dalla Banca Monte Pruno, in collaborazione con DLiveMedia e con il patrocinio del Comune di Fisciano, rappresenta un’occasione interessante per ascoltare dal vivo uno dei narratori più raffinati del panorama italiano, capace di trasformare la cronaca sportiva in un viaggio emozionale, tra storie di uomini, epoche e culture.

Ad affiancare Federico Buffa durante la serata ci saranno Cono Federico, Direttore Generale della BCC Monte Pruno, Roberto Vargiu, Direttore di DLiveMedia e Vincenzo Sessa, Sindaco di Fisciano.

Proprio il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico ha espresso la sua soddisfazione per l’iniziativa: “Siamo davvero orgogliosi di poter ospitare un evento di tale spessore nella Valle dell’Irno a Fisciano – ha detto -. La presenza di Federico Buffa rappresenta un’occasione straordinaria per coniugare cultura, sport e narrazione e da Banca del territorio siamo felici di creare queste opportunità nella comunità di riferimento”.

L’introduzione sarà affidata alla voce di Valeria Saggese, conduttrice e autrice di Radio Rai, che guiderà il pubblico nell’incontro con Buffa attraverso parole chiave, suggestioni e spunti narrativi.

L’ingresso all’evento è gratuito fino ad esaurimento posti.