Il 15 novembre Lions Club Teggiano-Polla-Tanagro promuove la colletta alimentare da Conad a Sant’Arsenio
Sabato 15 novembre si terrà un’iniziativa solidale promossa da Lions Club Teggiano – Polla – Tanagro presso il supermercato Conad a Sant’Arsenio.
Chi si recherà a fare la spesa avrà l’occasione di aiutare il prossimo attraverso il Banco Alimentare, cioè donando qualche alimento a chi è in difficoltà.
L’inziativa ricade nella Giornata Nazionale della Colletta Alimentare che tende ad avvicinare le persone al prossimo con un piccolo gesto di vicinanza concreta.
Appuntamento dunque per sabato da Conad in via Fosso del Mulino.