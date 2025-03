Presso MetaCentro a San Rufo quest’anno le gare sociali si terranno sabato 10 maggio per tutti i bambini e ragazzi iscritti al livello 3 e 4 della scuola di nuoto.

Si preannuncia una giornata divertentissima: ci saranno giochi che coinvolgeranno tutti, senza trascurare gli aspetti tecnici e agonistici che serviranno a mostrare i progressi fatti dai bambini frequentando la scuola.

L’ingresso in vasca per le gare avverrà secondo una scaletta preordinata e preparata dal coordinatore della scuola di nuoto, con inizio della manifestazione a partire dalle ore 15.00.

Proprio per questo le iscrizioni saranno raccolte fino al 4 maggio. In seguito sarà stilata la scaletta per permettere a tutti di conoscere in anticipo l’orario di ingresso in vasca e programmare l’arrivo al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo.

Per partecipare basterà chiamare la segreteria allo 0975/395074 oppure compilare la scheda QUI e inviarla all’indirizzo metacentrossd@gmail.com

–messaggio pubblicitario con finalità promozionale –