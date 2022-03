Idrocarburi. Sala Consilina e Polla ricorrono al TAR contro il Piano transizione energetica sostenibile delle aree idonee

Le Amministrazioni comunali di Sala Consilina e Polla hanno deliberato di proporre ricorso dinanzi al TAR Campania-Sezione di Salerno avverso e per l’annullamento, previa sospensione, del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n.548 del 28 dicembre scorso recante l’approvazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) e di tutti gli atti presupposti e conseguenti.

Il Piano individua le aree in cui è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale.

Il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) risulta redatto secondo criteri e valutazioni non in linea con la ratio di tutela ambientale che doveva ispirarlo e che, in ogni caso, si pone in contrasto con le stesse disposizioni legislative che lo prevedono, sia dal punto di vista procedimentale, sia dal punto di vista sostanziale, in quanto il Piano risulta privo di un’idonea e ragionevole zonizzazione del territorio nazionale ai fini dell’individuazione delle aree idonee allo svolgimento di attività concernenti la ricerca e la coltivazione di idrocarburi.

I due Comuni dunque ritengono opportuno e necessario intraprendere apposite iniziative nelle competenti sedi giudiziarie per la tutela degli interessi della collettività locale e al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini, nonché l’integrità del patrimonio ambientale e paesaggistico del territorio, suscettibile di essere inficiata per effetto del PiTESAI.