“I negozi chiudono la domenica. Favorevoli o contrari?” – Vox Populi

“I negozi chiudono la domenica. Favorevoli o contrari?”, è questo l’argomento della puntata di Vox Populi, la rubrica di Ondanews che dà spazio alle opinioni della gente su vari temi di attualità che coinvolgono particolarmente la nostra società.

Il Movimento 5 Stelle e la Lega hanno trovato finalmente l’intesa che ha permesso di portare in Commissione Attività Produttive la proposta di legge sulla chiusura dei negozi la domenica.

Gli esercizi commerciali potranno restare aperti 26 domeniche su 52 totali, inoltre si prevede la chiusura nei giorni delle 12 feste nazionali con la possibilità di stare aperti solo 4 giorni che saranno le rispettive Regioni a stabilire.

Una deroga sarà concessa ai negozi del centro storico che potranno restare aperti tutte le domeniche, ma non nei giorni festivi. Per quanto riguarda le zone turistiche saranno le Regioni a decidere come distribuire le 26 domeniche. Nei centri fino a 10mila abitanti saranno aperti i negozi fino a 150 metri quadri che potranno beneficiare delle stesse deroghe dei centri storici. Resteranno sempre aperte le rivendite di generi di monopolio.

Siamo andati al Centro Commerciale Diano di Atena Lucana per capire cosa pensa la gente su questo tema e se concorda con la decisione del Governo.

– Annamaria Lotierzo –