Si è svolto questa mattina, presso la Certosa di San Lorenzo a Padula, il corso gratuito di deontologia per la formazione obbligatoria dei giornalisti, organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della Campania dal tema “Minori e Media nelle carte deontologiche“.

All’evento hanno partecipato il Presidente dell’Ordine della Regione Campania Ottavio Lucarelli, il giornalista Eduardo Scotti, il Presidente dell’Associazione Giornalisti del Vallo di Diano Rocco Colombo, il sindaco di Padula Paolo Imparato, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Potenza Carmine Olivieri, l’ex Procuratore della Repubblica di Lagonegro Vittorio Russo, l’avvocato Sebastiano Tanzola e la referente del centro antiviolenza “Aretusa”, Michela Masucci. Promotrice dell’iniziativa è stato l’assessore alla Cultura del Comune di Padula Filomena Chiappardo.

Presente anche una delegazione di studenti dell’Istituto Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano.

“Il tema di oggi è fondamentale per la formazione di un giornalista – ha esordito Ottavio Lucarelli – perchè in quanto organo di informazione, dobbiamo sempre attenerci alle regole deontologiche per poter esporre professionalmente la notizia“.

Quando si parla di informazioni che riguardano i minorenni, si osservano “norme ancora più stringenti, infatti in questo contesto più che di tutela si parla di protezione, proprio perchè in questo caso il bene che l’ordinamento deve proteggere è la personalità ancora in fieri del minore – ha precisato Carmine Olivieri – e quindi è prevista una legislazione specifica, a partire dalla Carta di Treviso, per poi proseguire con le leggi statale e comunitarie della materia“.

“Il tema dei minori e della loro tutela, anche dal punto di vista mediatico, è un tema molto delicato – ha affermato Vittorio Russo – che a mio parere non si può risolvere solo con l’ampliamento di sempre più numerose fattispecie di reato. Occorre una cooperazione più stringente tra istituzioni per operare una tutela adeguata nei confronti di soggetti minori“.

– Maria De Paola –