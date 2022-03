I forestali del Lagonegrese allo stremo. “Attendiamo lo stipendio di dicembre, la Regione intervenga”

“Ci era stato promesso a fine gennaio, ma ancora non vediamo i soldi che ci spettano”. Sono disperati e preoccupati i lavoratori addetti alla forestazione sul territorio lucano, in particolare quelli dell’area del Lagonegrese, che lamentano ancora una volta il mancato pagamento degli stipendi.

Attendono lo stipendio di dicembre che non è ancora arrivato. “Puntualmente ci sono questi ritardi, che riguardano sempre noi della forestazione – raccontano alcuni di loro – e non altri settori. Una problematica che forse non si vuole risolvere. Molti di noi sono gli unici, in un nucleo familiare, a produrre reddito. E abbiamo grandissime difficoltà”.

In Basilicata i lavoratori forestali impegnati in diversi progetti sono ben cinquemila. “Ci era stato detto che entro fine gennaio sarebbero stati saldati i soldi di dicembre, ma oggi ancora niente. Al governo regionale, impegnato forse per altro, chiediamo una risposta celere e ci appelliamo al Presidente Vito Bardi”.

Più volte i lavoratori forestali erano intervenuti per lamentare e denunciare il mancato pagamento degli stipendi. Molti di loro lamentano il fatto che questa situazione si presenta periodicamente e nessuno, dalla Regione al Consorzio di Bonifica della Basilicata, è riuscito a risolverla. “Per avere i soldi che di diritto ci spettano, non possiamo ogni volta denunciare a mezzo stampa e alzare la voce. Così viene calpestata la nostra dignità”.

I lavoratori forestali, che sul territorio lucano svolgono un ruolo di grande importanza e un lavoro certosino e molto apprezzato, sottolineano che mai come in questo periodo necessitano il pagamento dello stipendio di dicembre viste le gravi difficoltà per le famiglie monoreddito, anche per il pagamento delle utenze domestiche che in queste settimane hanno fatto registrare un aumento record, dall’elettricità al gas.