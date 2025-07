Sprovvisto di patente, guida da Napoli a Capaccio per recarsi al mare.

È quanto accaduto ieri mattina nella cittadella pestana. In zona Laura gli agenti della Polizia Municipale, guidati dalla Comandante Clelia Saviano, hanno fermato l’auto con a bordo l’uomo, la sua compagna e i figli.

Nel corso del controllo è emerso che il napoletano, già noto alle Forze dell’Ordine per truffa, non aveva mai conseguito la patente. Tuttavia era a bordo del veicolo e ha raccontato agli agenti che stava accompagnando i figli al mare.

Da ulteriori controlli è emerso che anni addietro era già stato fermato dalle Forze di Polizia per lo stesso motivo. Il reato è stato commesso fuori dal biennio, per questo non è scattata la denuncia ma è stata elevata una sanzione di oltre 3000 euro.

L’auto è stata trattenuta dalla Polizia Municipale mentre l’uomo e la sua famiglia hanno contattato un taxi per rientrare a casa.