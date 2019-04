Alla guida con la patente scaduta, va a sbattere contro un guardrail lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo ad Atena Lucana. E’ quanto accaduto ieri pomeriggio ad un 77enne della provincia di Catanzaro che si trovava in viaggio a bordo di una Fiat Punto in compagnia della moglie in direzione Sud.

L’uomo ha perso il controllo dell’auto per cause in corso di accertamento e nel violento impatto è rimasto gravemente ferito. Soccorso dai sanitari del 118, è stato inizialmente trasportato presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla e successivamente trasferito al “San Luca” di Vallo della Lucania. Qui è stato ricoverato in prognosi riservata.

La moglie, fortunatamente, è rimasta illesa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Sala Consilina per effettuare i rilievi del caso, coordinati dal Centro Operativo Autostradale agli ordini del Vice Questore, dottor Francesco Minniti.

– Chiara Di Miele –