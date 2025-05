Paura lungo la SS19 Nazionale a Padula Scalo.

Nei pressi del semaforo, un’auto guidata da una 53enne di Montesano e una moto con in sella un 27enne del posto si sono scontrate violentemente.

Nell’impatto il giovane è rimasto ferito e per lui si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 che hanno provveduto al trasporto presso l’ospedale “Curto” di Polla. In seguito il 27enne è stato trasferito in eliambulanza al “Ruggi” di Salerno.

Presenti sul posto i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina per ricostruire l’accaduto.