Anche un uomo originario di Roscigno è rimasto coinvolto in un grave incidente avvenuto sabato scorso a Lovere, in provincia di Bergamo. Si tratta di Domenico Resciniti, roscignolo residente a Gela, dove è stato Comandante della locale Stazione dei Carabinieri prima di andare in pensione.

L’uomo viaggiava a bordo dell’auto insieme alla moglie, la figlia, il genero e i due nipoti. Lo scontro, per cause in corso di accertamento, è avvenuto tra due automobili e un autobus di linea.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e due eliambulanze che hanno trasportato in vari ospedali i 10 feriti coinvolti, tra cui anche Resciniti e la sua famiglia. Nessuno sembrerebbe essere in pericolo di vita, anche se la moglie dell’uomo originario di Roscigno sarebbe stata ricoverata in condizioni più gravi.

E’ stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberare i feriti dagli abitacoli delle auto coinvolte.

Sulla dinamica dell’incidente indagano le Forze dell’Ordine.

– Chiara Di Miele –

Foto: Eco di Bergamo – Corriere della Sera