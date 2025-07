Attimi di paura ieri pomeriggio per un turista 24enne italiano ma residente in Venezuela che si è sentito male mentre stava volando in aereo.

Il giovane ha accusato un malore serio per due volte durante la rotta fino all’atterraggio dell’aereo allo scalo di Salerno – Costa d’Amalfi.

Lì ad attenderlo c’erano i sanitari del VOPI di Pontecagnano che in ambulanza lo hanno trasportato di urgenza all’ospedale “Ruggi”. Qui i sanitari ne hanno disposto il ricovero.