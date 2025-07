Grave incidente stradale alle prime ore di questa mattina sulla Basentana al km 468+100 nel territorio di Potenza.

Per cause da accertare due camion si sono scontrati ed entrambi i conducenti sono rimasti feriti. Per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Potenza con un’autopompa e un’autogru.

I due feriti, presi in carico dai sanitari del 118, sono stati poi trasportati all’ospedale “San Carlo”.

Rilievi del caso affidati alla Polizia Stradale e ripristino della Statale a cura delle squadre Anas.

La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire i soccorsi e la ricostruzione della dinamica.