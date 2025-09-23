Grave incidente stradale intorno alle 9 di questa mattina in via Lago Trasimeno a Pontecagnano. Per cause da accertare due auto si sono violentemente scontrate.

Nell’impatto sono rimasti seriamente feriti un 39enne del posto e una 35enne di Agropoli i quali sono stati soccorsi dai sanitari del VOPI giunti sul posto con due ambulanze e l’automedica.

Per estrarli dagli abitacoli è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

I due feriti in seguito sono stati trasportati in ospedale in codice rosso.

La dinamica dello scontro è al vaglio delle Forze dell’Ordine intervenute per i rilievi.