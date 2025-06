Ancora un incidente stradale a Salerno. Ieri sera in via Roberto Wenner un motociclista, per cause da accertare, ha perso il controllo della moto, uscendo fuori strada e sbattendo contro un palo della pubblica illuminazione.

Sul posto i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale “Ruggi” in gravi condizioni.

Rilievi del caso affidati agli agenti della Polizia Municipale che dovranno ricostruire con esattezza la dinamica del violento impatto.