Grande successo per la New Kodokan Lucania che conquista il Torneo Internazionale Città Vallo di Diano

Grande successo per il 35° Torneo Internazionale Città Vallo di Diano che ha fatto registrare numeri eccezionali in un momento di ripresa dopo due anni di pandemia. Hanno preso parte alla competizione anche delegazioni provenienti dall’USA e dalla Polonia e 6 regioni italiane come Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Molise e Lazio. Complessivamente erano presenti 59 società sportive e 344 atleti.

Nella mattinata di sabato sono scesi in campo i Cadetti e nel pomeriggio i Juniores, i punteggi erano valevoli per il passaggio di Dan. Domenica hanno gareggiato gli Under 15, a seguire gli Esordienti, competizione questa valevole per il Trofeo CONI 2022, e per finire gli Under 12.

La classifica finale ha visto al primo posto la società organizzatrice la New Kodokan Lucania con ben 9 primi posti, 8 secondi e 11 terzi, seguita dalla Judo Remorini CS mentre al terzo posto si è classificata la delegazione Polacca.

Soddisfazione è stata espressa dal Maestro Pietro Amendola che ha ringraziato anche gli Ufficiali di Gara e Presidenti di Giuria e tutti i tecnici e accompagnatori che hanno sopportato il fine settimana più caldo di questo periodo che ha toccato i 40 gradi.

“Per l’occasione sono state molte le famiglie che hanno soggiornato nelle strutture ricettive del Vallo di Diano e molti hanno visitato le Grotte di Pertosa – Auletta e la Certosa di Padula a dimostrazione del fatto che lo Sport può essere un volano economico per il territorio – aggiunge – Peccato non poter disporre del Centro Sportivo Meridionale che in passato ci ha fatto raggiungere i 1000 atleti nelle 2 giornate di gara e il pieno delle strutture ricettive”.