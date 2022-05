Grande successo per la Detta Cup. Centinaia di giovanissimi calciatori in scena a Sala Consilina

E’ stata una giornata all’insegna della festa del calcio giovanile quella andata in scena all’Osvaldo Rossi di Sala Consilina. Nella “Detta Cup” si sono confrontati centinaia di calciatori in erba provenienti non solo dalla Campania ma anche dalla Basilicata e dalla Calabria.

Il Torneo giovanile è organizzato dallo Sporting Sala Consilina ed è ideato dal direttore tecnico del sodalizio Salvatore Camporeale, il quale ha agito di concerto con Michele Toscano con la super visione del presidente dello Sporting Antonio Detta che nel suo saluto ai ragazzi ha evidenziato come il calcio sia una tappa di crescita nel loro percorso di vita.

Alla lunga giornata di calcio, iniziata nella mattinata e conclusa solo a tarda serata, nei quattro campi dell’impianto salese si sono dati battaglia agonistica i Piccoli Amici la cui età va dai 6 ai 7 anni, poi quelli dei Primi Calci (8 e 9 anni), i Pulcini (10 e 11 anni) e gli Esordienti (12 e 13 anni). A seguire le gesta dei tanti protagonisti in una tribuna gremitissima non solo i genitori al seguito ma anche addetti ai lavori pronti ad occhiare il futuro campioncino.

La giornata del Torneo giovanile, condotta da Pierluigi Paciello, si è aperta con il saluto del consigliere regionale e presidente del Parco Nazionale, Tommaso Pellegrino e, nella veste di padrone di casa, del sindaco di Sala Consilina Francesco Cavallone e della consigliera Rosa Melillo.

Gli organizzatori hanno premiato le aziende che hanno sostenuto l’evento, i rappresentanti istituzionali e gli organi di informazione, tra cui Ondanews e 105 tv. A fine manifestazione i promotori dell’evento, soddisfatti per la riuscita della giornata che ha visto Sala Consilina al centro dell’attenzione del calcio giovanile, hanno dato appuntamento al prossimo anno per un’altra edizione della Detta Cup.