Grande partecipazione a Sant’Arsenio per la XII edizione del “Concerto per la Pace”

Grande partecipazione ieri, presso il Teatro Comunale “G.Amabile” a Sant’Arsenio, per la XII edizione del “Concerto per la Pace“. L’evento è stato organizzato dall’associazione culturale “Luigi Pica” con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, della Banca Monte Pruno e del Circolo Banca Monte Pruno.

Ad esibirsi con lo spettacolo “Truvà Pace” sono stati Giosi Cincotti, il polistrumentista, arrangiatore e compositore originario di Polla, e Francesca Rondinella, figlia d’arte che ha continuato la sua carriera nel panorama della musica napoletana.

“Lo spettacolo è importante perché parla come ogni anno della pace: pace nelle coscienze, pace nelle famiglie ma anche nella società – commenta il presidente dell’associazione Aldo Rescinito – Il concerto è finalizzato anche a fare del bene, infatti raccogliamo dei fondi per darli ad un nostro infermiere che parte per l’Africa, dove è impegnato come volontario in alcune imprese sia di carattere sanitario sia di aiuto materiali. Per l’anno 2019 mi auguro che nel Vallo di Diano regnino accordo e interessi comuni su molte problematiche come quella della sanità e protezione del territorio“.

“Il 2019 non sarà semplice per tutte le novità che ci apprestiamo a vivere e per tutte le difficoltà – dichiara il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Michele Albanese – Lo affronteremo con la solita capacità di ascolto e volontà di superare gli ostacoli. Questo concerto ci vede uniti per festeggiare un momento dedicato alla pace. Un momento significativo che ci ha portato tanta fortuna e riteniamo debba essere ripetuto per dare quello spirito di collaborazione e condivisione degli ideali“.

L’evento ha visto la partecipazione anche del Coro Polifonico “Amici della Musica” di Sant’Arsenio.

– Annamaria Lotierzo –