Gli studenti di Sanza diventano i custodi dei valori della Costituzione Italiana

Si è svolta oggi a Sanza, nell’aula magna dell’Istituto Comprensivo, la giornata di celebrazione dei valori della Costituzione nell’ambito del progetto “Voler bene all’Italia” rivolto ai piccoli Comuni.

Presenti all’incontro gli studenti, il sindaco Vittorio Esposito, l’assessore alle Politiche sociali Marianna Citera, la Dirigente scolastica Antonietta Cantillo, il Direttore e il Presidente della BCC Buonabitacolo, Angelo De Luca e Pasquale Gentile, Franco Di Paola dell’associazione Luca Coscioni. A moderare il convegno il giornalista Lorenzo Peluso.

“I ragazzi devono credere nel messaggio della Costituzione di libertà e di giustizia – dichiara la Cantillo- La Scuola, insieme ai comuni, rappresenta l’avamposto della nostra Repubblica, per questo sventola la bandiera italiana”.

Si è approfondito l’articolo 32 che dichiara che l’uomo può decidere sulla propria vita. A questo proposito si è parlato del caso di dj Fabo che, gravemente ferito in un incidente stradale, ha scelto di morire in una clinica svizzera con il suicidio assistito.

“La Costituzione bisogna immaginarla come una settantenne col volto da bambina perché è sempre giovane, contemporanea ad ogni età – sottolinea Di Paola- nel caso di dj Fabo, 70 anni fa non c’era la possibilità di scegliere se restare a letto immobile o meno, mentre ora si può. Il messaggio che ci ha lasciato Fabio è lottare per avere la possibilità di decidere cosa fare”.

Le conclusioni sono spettate al sindaco:”In un periodo in cui sembra non esserci lo Stato di diritto consegno a voi studenti una copia della Costituzione affinché possiate essere adulti giusti e liberi“.

– Ornella Bonomo –