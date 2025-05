Gli studenti dell’Indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio (CAT) dell’Istituto di Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina hanno avuto l’opportunità di visitare le Málaga Towers, un progetto residenziale esclusivo progettato dal celebre architetto Carlos Lamela.

Questa esperienza ha permesso loro di approfondire le tecniche costruttive e le soluzioni architettoniche di uno dei più importanti studi di progettazione spagnoli, Estudio Lamela.

Carlos Lamela, nato a Madrid nel 1957, è un architetto di fama internazionale, noto per aver realizzato opere iconiche come la ristrutturazione dello Stadio Santiago Bernabéu, le nuove terminali T4 e T4S dell’Aeroporto di Madrid-Barajas e la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Il suo studio è riconosciuto per l’innovazione e la sostenibilità applicate all’architettura contemporanea.

Le Málaga Towers rappresentano un esempio perfetto di questa filosofia progettuale. Il complesso è composto da tre torri di 21 piani, ciascuna con 71 residenze di alto livello affacciate sul mare. Situato lungo il Lungomare Antonio Banderas, il progetto integra tecnologie smarthome, materiali ecosostenibili e servizi esclusivi come piscine, spa, palestra e spazi di co-working.

Per gli studenti del CAT questa visita ha rappresentato un’occasione unica per approfondire le tecniche costruttive moderne, analizzare l’uso di materiali innovativi e comprendere l’importanza della sostenibilità nell’architettura contemporanea. L’Indirizzo CAT del “Cicerone” continua a offrire esperienze formative di alto livello, permettendo agli studenti di confrontarsi con progetti internazionali e di acquisire competenze fondamentali per il loro futuro professionale nel settore dell’edilizia e dell’urbanistica. Un viaggio tra innovazione, tecnologia e design che ha lasciato il segno.