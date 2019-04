Gli studenti del “Pomponio Leto” di Teggiano assistono al Consiglio Direttivo del Parco Nazionale

Una giornata importante quella vissuta dagli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano, ospiti questa mattina nella sede del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni a Vallo della Lucania.

I giovanissimi, accompagnati dai docenti Antonio La Maida e Bruno Starace, hanno assistito al Consiglio Direttivo dell’Ente particolarmente entusiasti della singolare esperienza. Orgoglioso del bilancio della mattinata il Presidente dell’Ente, Tommaso Pellegrino.

“Devo ringraziare la scuola per la particolare sensibilità – ha affermato – e la capacità di conoscere il territorio in cui viviamo per poterlo amare. Oggi il ‘Pomponio Leto’, i suoi docenti, i suoi studenti e il Dirigente Scolastico Rocco Colombo hanno dimostrato che c’è questa sensibilità e che la scuola è attenta alla nostra terra. E’ importante anche sapere di cosa si occupa il Parco. Sono convinto che oggi i ragazzi abbiano un’idea più chiara di questo Ente e lo vedano più concreto“.

Nel corso del Consiglio è stato approvato il Bilancio consuntivo, è stato avviato il tavolo di insediamento del Piano del Parco, sono stati approvati due protocolli importanti, di cui uno con i Vigili del Fuoco per la prevenzione degli incendi e un altro con la Procura di Vallo della Lucania per gli abbattimenti e il ripristino della legalità.

– Chiara Di Miele –