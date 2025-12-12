Si è concluso con entusiasmo e partecipazione il modulo “Girovagando per il Vallo”, inserito nel più ampio progetto Piano Estate che ha coinvolto gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina in un percorso esperienziale alla scoperta del territorio, delle sue istituzioni e del suo patrimonio storico-culturale.

Il progetto ha rappresentato un’occasione preziosa per avvicinare i giovani alla conoscenza diretta del proprio contesto civico e ambientale, promuovendo una cittadinanza attiva e consapevole. Attraverso attività sul campo, incontri e visite guidate gli studenti hanno potuto osservare da vicino il funzionamento delle realtà amministrative e culturali del Vallo di Diano.

Il modulo si è aperto con la visita al Comune, dove gli alunni hanno potuto conoscere l’organizzazione dell’Ente locale, il ruolo del Sindaco e degli assessori e il funzionamento della macchina amministrativa. A seguire l’incontro con il Consorzio di Bonifica ha permesso di approfondire il tema della gestione delle risorse idriche e della tutela del territorio, con particolare attenzione all’agricoltura e alla sostenibilità ambientale.

Uno dei momenti più suggestivi del percorso è stata la passeggiata nel centro storico, guidata con passione e competenza da Giovanni Arpea, che ha accompagnato gli studenti tra vicoli, piazze e monumenti, raccontando aneddoti, curiosità e vicende storiche che hanno reso viva la memoria del luogo. Un’esperienza immersiva che ha stimolato nei ragazzi un nuovo sguardo sul proprio patrimonio culturale.

Il modulo si è concluso con una giornata intensa e ricca di emozioni a Teggiano, cuore storico e culturale del Vallo. I ragazzi hanno visitato l’Episcopio della Diocesi di Teggiano-Policastro, esplorando gli ambienti storici e riflettendo sul ruolo della Chiesa nella storia del territorio. La visita al Museo Diocesano ha offerto l’occasione di ammirare opere d’arte sacra, reperti e testimonianze del passato, mentre la passeggiata per il borgo ha permesso di apprezzare l’armonia tra architettura, paesaggio e identità locale.

“Girovagando per il Vallo” ha rappresentato molto più di un semplice modulo didattico: è stato un viaggio di formazione civica e culturale, capace di coniugare apprendimento, scoperta e senso di appartenenza. Gli studenti hanno potuto toccare con mano il valore delle istituzioni, la ricchezza del patrimonio locale e l’importanza di essere cittadini attivi e consapevoli.

Il progetto si chiude, ma i suoi effetti continueranno a vivere nelle esperienze, nei ricordi e nelle nuove consapevolezze maturate dai partecipanti. Un passo concreto verso una scuola aperta al territorio, capace di educare al futuro partendo dalle radici.