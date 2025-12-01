Giro d’Italia 2026. Paestum e Potenza nelle tappe della Corsa Rosa
Anche Paestum e Potenza nelle tappe del Giro d’Italia 2026 il cui percorso è stato presentato oggi all’Auditorium Parco della Musica di Roma.
La 109^ edizione, in programma dall’8 al 31 maggio, è stata illustrata da Pierluigi Pardo e Barbara Pedrotti alla presenza di numerosi volti noti dello sport, dello spettacolo, delle istituzioni e delle aziende partner della Corsa Rosa.
Sul palco sono intervenuti, tra gli altri, i vincitori delle ultime edizioni al maschile e al femminile, Simon Yates ed Elisa Longo Borghini, oltre al due volte vincitore Vincenzo Nibali. Tra le autorità presenti una delegazione della Bulgaria composta dal Primo Ministro Rosen Zhelyazkov, dal Ministro del Turismo Miroslav Borshosh e dal Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili Ivan Peshev. Per le istituzioni italiane hanno partecipato con un videomessaggio Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, Luciano Buonfiglio, Presidente del CONI, Cordiano Dagnoni, Presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Roberto Pella, Presidente della Lega del Ciclismo Professionistico e Matteo Zoppas, Presidente di ICE.
Il 13 maggio la Praia a Mare-Potenza, di 204 chilometri, quinta tappa della 109^ edizione attraversa il Parco Nazionale del Pollino, prevede tante salite e un finale impegnativo su strappo.
La tappa Paestum-Napoli si svolgerà il 14 maggio ed è lunga 161 km. Prima di arrivare nel capoluogo di regione i ciclisti della Corsa Rosa passeranno anche per Salerno, Vietri sul Mare e Cava de’ Tirreni.
L’edizione 2026 del Giro d’Italia ha in programma 21 tappe, con una cronometro individuale, 8 frazioni di pianura, 7 di media montagna e 5 di alta montagna con 7 arrivi in salita.