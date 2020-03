Primo allenamento collegiale Gold di Ginnastica Ritmica per le giovanissime Filomena Marmo, di quasi 7 anni, e Laura Barone di 8 anni durante il ponte di Carnevale.

Le due piccole ginnaste fanno parte dell’Associazione Danza e Ginnastica Kodokan di Atena Lucana ed hanno partecipato agli allenamenti regionali nei giorni 24 e 25 febbraio al Palazzetto di Angri.

Sia Filomena che Laura hanno ben figurato nella loro categoria. Grande la soddisfazione della Maestra Rosaria Bruno che, con passione e dedizione, le allena e le prepara per raggiungere brillanti traguardi nell’affascinante e armonico mondo della Ginnastica.

Il prossimo appuntamento per gli allenamenti collegiali è in programma per il 10 aprile.

– Chiara Di Miele –