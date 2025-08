Si scontra in scooter con un gruppo di cinghiali e resta ferito. E’ accaduto ad un 17enne di Montecorvino Rovella lungo la Strada Provinciale 164 in località Cetrangolo.

Il giovane si è trovato davanti numerosi ungulati che attraversavano la carreggiata e ha perso improvvisamente il controllo del motociclo cadendo sull’asfalto.

L’impatto violento al suolo gli ha provocato delle ferite e per questo i sanitari del 118 lo hanno trasportato in ospedale per le cure del caso.

Le Forze dell’Ordine hanno effettuato i rilievi necessari una volta giunte sul posto.

Su quanto accaduto è intervenuto anche il padre del 17enne, che chiede maggiore sicurezza nella zona. “Prego di prendere qualche precauzione perché quella strada, che già di per sè è pericolosa e conta parecchie vittime, oggi lo è ancora di più vista la presenza di questi animali selvatici” afferma, ponendo l’accento su una problematica che ormai da anni attanaglia tutta la provincia di Salerno.