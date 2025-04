A causa di una grave e recente malattia Michele, un giovane di Ceraso, dovrà sottoporsi ad importanti cure.

Ha subito già due delicati interventi chirurgici ed è in attesa del terzo, successivamente al quale dovrà essere trasferito alla Clinica Ospedaliera Universitaria “San Giorgio” di Ferrara, dove sarà sottoposto a un lungo e delicato trattamento riabilitativo post operatorio e psico-motorio.

Per questo motivo e per sostenere la famiglia in un momento delicato e di difficoltà, la parrocchia di San Biagio della frazione di San Biase in accordo con il Comune di Ceraso ha deciso di aiutare Michele a sostenere le spese per l’ultimo intervento e per la successiva lungodegenza avviando una raccolta fondi.

I cittadini interessati ad aiutare Michele possono contribuire all’iniziativa anche con una piccola donazione, con un bonifico o un giroconto sul conto corrente intestato alla stessa parrocchia all’IBAN IT33 K070 6676 5320 0000 0132 026 avendo cura di indicare in causale la dicitura “Un pensiero ed un aiuto per Michele”.