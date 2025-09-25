Domenica 28 settembre il Comune di Caggiano invita la cittadinanza a partecipare alla Giornata Mondiale per il Cuore organizzata dall’associazione GOPI Protezione Civile ODV e con il patrocinio dell’Ente.

Dalle ore 9:00 alle 18:00 in piazza Lago si terrà una giornata dedicata alla prevenzione e alla salute del cuore con: misurazione BMI; incontri su dipendenze, alcol e fumo; dimostrazioni di primo soccorso; catena dei soccorsi e chiamata al 118/112; interventi in caso di arresto cardiaco e rianimazione.

Un appuntamento aperto a tutti, per sensibilizzare sull’importanza di prendersi cura del proprio cuore e della propria salute.

Per informazioni è possibile contattare i numeri 0975 393001 e 328 9697138.