Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada. Domani a Scario una messa

Si celebrerà domani la Giornata Mondiale in ricordo delle vittime della strada.

Il giorno commemorativo proclamato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite ha come finalità la sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale per ridurre il numero degli incidenti che restano per il momento una vera emergenza.

Alle ore 18, presso la chiesa dell’Immacolata di Scario, si svolgerà una Celebrazione Eucaristica in ricordo di tutte le vittime innocenti della strada alla presenza di Autorità civili e delle Famiglie delle vittime della strada.

In Piazza Immacolata ci saranno un Forum e una raccolta firme per la Campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale promossa dalla Provincia di Salerno attraverso il Protocollo d’Intesa “Per le strade della vita”.

– Claudia Monaco –