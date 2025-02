Il presidio ospedaliero “Luigi Curto” di Polla partecipa alla Giornata mondiale dell’udito (World Hearing day), che si celebra il 3 marzo. Nell’occasione l’OMS lancerà il documento “Primary ear and hearing care training manual” diretto agli operatori sanitari.

L’evento coinvolge oltre 100 paesi in tutto il mondo per richiamare l’attenzione dei governi sull’importanza dell’udito. L’obiettivo principale che quest’anno l’OMS cercherà di raggiungere è quello di evidenziare l’importanza di integrare la cura dell’udito nell’ambito delle cure primarie, come componente essenziale della copertura sanitaria universale. Punto di partenza i numeri allarmanti relativi all’incidenza dei disturbi uditivi, in costante e preoccupante aumento. Eppure l’OMS riferisce che oltre il 60% dei casi potrebbe essere identificato e affrontato a livello di cure primarie, pertanto auspica che nel mondo le cure specialistiche per l’udito siano integrate nei servizi sanitari nazionali.

Alla Giornata Mondiale dell’Udito partecipa anche l’Unità Operativa di Otorionolaringoiatria dell’ospedale di Polla. Il 5 marzo prossimo la dottoressa Antonella Ferrara effettuerà, a titolo completamente gratuito, 30 visite.

Secondo gli esperti circa il 5% della popolazione mondiale convive con una perdita uditiva e le stime dell’OMS prevedono che, entro il 2050, circa una persona su quattro sperimenterà una forma di diminuzione dell’udito. Negli ultimi anni l’allarme maggiore riguarda la sempre crescente esposizione al rumore, soprattutto negli ambienti ricreativi. Ciò ha portato l’OMS a prevedere che, a causa di abitudini di ascolto non sicure, oltre un miliardo di giovani nel mondo potrebbe essere a rischio di perdita dell’udito.

Secondo il Censis in Italia sono circa 7 milioni le persone con problemi di udito, corrispondenti al 12,1% della popolazione. Un deficit uditivo, se non identificato e corretto, può rendersi responsabile di importanti conseguenze e influenzare negativamente lo sviluppo del linguaggio e il benessere psicofisico, fin dalle prime fasi della vita.

L’appello del Direttore Sanitario del “Luigi Curto” di Polla, il dottore Luigi Mandia, è dunque quello di aderire ed approfittare di un momento importante a livello di prevenzione.

Gli interessati potranno prenotare la visita telefonando nei giorni 3 e 4 marzo (dalle ore 13:00 alle ore 15:00) allo 0975/373305. Saranno prenotate le prime 30 persone che avranno telefonato.