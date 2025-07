In occasione della Giornata mondiale del Cervello, il Consigliere regionale Tommaso Pellegrino ha depositato una mozione in Consiglio regionale con l’obiettivo di rafforzare la rete campana per la diagnosi precoce e la cura delle demenze, alla luce dei più recenti progressi scientifici. La mozione si inserisce nel contesto della programmazione nazionale e regionale del Fondo per l’Alzheimer e le demenze, recentemente rifinanziato per il triennio 2024-2026. La Regione Campania è attualmente impegnata nella definizione del piano di utilizzo delle risorse disponibili.

“La Ricerca ha fatto passi avanti straordinari – dichiara Pellegrino – e oggi sappiamo che intervenire sui primi sintomi delle demenze, grazie a diagnosi tempestive e terapie innovative, può rallentare in modo significativo la progressione verso il declino cognitivo. Per questo è fondamentale agire subito, mettendo al centro la prevenzione, la consapevolezza e la presa in carico precoce dei pazienti”.

“Nel testo della mozione – spiega Pellegrino – si chiede alla Giunta regionale di riattivare e potenziare la Cabina di regia regionale sulle demenze, aggiornandola rispetto agli sviluppi scientifici e terapeutici; di valutare l’apertura di ambulatori dedicati alla diagnosi precoce; di istituire una vera e propria Rete Demenze regionale; di promuovere campagne di comunicazione e sensibilizzazione sui segnali precoci della malattia; di avviare un tavolo tecnico per la definizione dei Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali (PDTA)”.

Le demenze, infatti, secondo il Capogruppo di Italia Viva non sono più un destino ineluttabile: “Oggi possiamo fare prevenzione concreta, offrendo risposte nuove alle famiglie e costruendo una maggiore consapevolezza collettiva sulle malattie neurologiche e neurodegenerative, che purtroppo rappresentano una delle principali sfide di salute pubblica dei prossimi decenni. Abbiamo il dovere – conclude Pellegrino – di non farci trovare impreparati. Ogni giorno guadagnato grazie alla prevenzione e alla diagnosi precoce può significare più autonomia, più dignità e più speranza per chi è colpito da queste patologie e per le loro famiglie”.