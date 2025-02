Anche la Regione Basilicata aderisce alla Giornata Internazionale dell’Epilessia che si celebra oggi con un gesto simbolico ma di grande significato: l’illuminazione in viola del Palazzo della giunta regionale.

Un’iniziativa che vuole accendere i riflettori su una patologia spesso sottovalutata, ancora gravata da pregiudizi e stigma sociale, oltre che dalle difficoltà sanitarie.

L’epilessia è una malattia neurologica cronica che in Italia colpisce circa 500.000 persone, con un’incidenza maggiore nei primi anni di vita e dopo i 65 anni. In Basilicata si stima che i pazienti siano circa 5.000, sebbene non vi siano dati epidemiologici ufficiali.

“La Giornata Internazionale dell’Epilessia è un’occasione fondamentale per porre l’attenzione su una condizione che interessa tante persone anche nella nostra regione – dichiara l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr, Cosimo Latronico – La sensibilizzazione è essenziale, ma il nostro impegno va oltre: vogliamo rafforzare i percorsi di assistenza e migliorare concretamente la qualità della vita di chi convive con questa patologia. L’istituzione di un Osservatorio regionale sull’Epilessia potrebbe rappresentare un primo passo per individuare con precisione le necessità dei pazienti e strutturare risposte adeguate. È prioritario garantire equità nell’accesso alle cure, ridurre la mobilità sanitaria passiva e fornire un supporto concreto alle famiglie. In collaborazione con le aziende sanitarie, le associazioni di settore, gli esperti e i volontari, siamo pronti a mettere in campo strategie mirate per colmare le attuali lacune e costruire un sistema di assistenza più efficace e integrato senza barriere né discriminazioni”.