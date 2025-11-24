Giornata contro la Violenza sulle Donne. A San Rufo un momento di riflessione rivolto ai bambini
In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne l’Amministrazione di San Rufoha proposto un momento di riflessione.
Ieri in piazza Madonna delle Lacrime ha deposto un mazzo di fiori in omaggio a tutte le vittime di femminicidio la cui voce è stata spezzata brutalmente.
Presenti i bambini che frequentano il catechismo, l’assessora Maria Antonietta Aquino, l’assessore Domenico Setaro, il parroco don Nicola Coiro.
I bambini hanno letto frasi simbolo contro la violenza sulle donne dopo aver ascoltato il significato di questa Giornata e la presenza simbolica della panchina rossa.
Un momento importante e simbolico, rivolto ai più piccoli della comunità, affinchè comprendano fin da piccoli la necessità di riconoscere e contrastare la violenza.