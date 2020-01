Giornalisti a confronto al Teatro Ghirelli di Salerno. Nasce l’idea di un Circolo della Stampa

“Informazione e turismo: Ercolano e Paestum, modelli da seguire” è stato il tema del corso di formazione organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della Campania e svoltosi presso il Teatro Ghirelli a Salerno. Un’occasione importante di confronto grazie alla presenza del Direttore del Gruppo Gedi e Presidente del Museo Archeologico Virtuale di Ercolano Luigi Vicinanza.

L’occasione, al termine dell’incontro, è servita a lanciare anche la proposta, già sottoposta al presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli dall’Associazione Giornalisti del Vallo di Diano, di istituire nel capoluogo salernitano il Circolo della Stampa, con l’intento di unire le varie associazioni presenti sul territorio e porsi come importante riferimento in provincia di Salerno per tutti i giornalisti.

“Anche se non è compito del Presidente entrare nel merito della questione – ha riferito il Presidente Ottavio Lucarelli- devo dire che l’unico circolo della stampa presente fino ad oggi in Campania, quello di Avellino, funziona benissimo e si pone come riferimento importante per tutti i colleghi di quella provincia. Ovviamente, nel caso dovesse prendere corpo questa ipotesi, non potrei che essere favorevole e parteciparvi tutta la vicinanza dell’Ordine”.

Per l’occasione ha preso posizione anche il presidente dell’Associazione Giornalisti Vallo di Diano Rocco Colombo che si è augurato che la proposta possa essere abbracciata dall’intera categoria salernitana.

Tutti i giornalisti presenti hanno votato a favore e presto sarà convocata un’assemblea generale per dare sostanza all’idea di istituire per la prima volta il Circolo della Stampa anche a Salerno.

– redazione –