Gianluca Amato, chitarrista di origini di Montesano,presente sul palco del Concerto del 1° maggio a Roma

Ci sarà anche un giovane artista valdianese sul palco del Concerto del Primo Maggio, festival musicale organizzato annualmente in occasione della Festa del lavoro in piazza San Giovanni in Laterano a Roma.

Si tratta di Gianluca Amato, chitarrista e compositore 32enne originario di Montesano sulla Marcellana e fondatore della rock and roll band campana “The Raunchies”.

Con la sua band, Amato ha pubblicato due EP autoprodotti, “Falk” e “Full Eyes Empty Hands” che gli permettono di suonare in tutta Italia e nell’Europa dell’Est. La band vanta esibizioni significative in diversi scenari musicali italiani come il Piper di Roma.

Amato sarà presente sullo storico palco del Concertone insieme al cantautore irpino Ferdinando dove si esibiranno con il brano “Piume al Vento”.

Il chitarrista montesanese, inoltre, si è esibito nell’ormai famoso “Sponz fest” sotto la direzione di Vinicio Capossela.

– Claudia Monaco –