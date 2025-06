“Sul piccolo Pietro nessuna violenza da parte della madre”. E’ quanto dichiara l’avvocato Salvatore Loschiavo, legale della mamma del bimbo di 9 mesi di Villammare giunto in condizioni gravissime nelle scorse settimane all’ospedale dell’Immacolata di Sapri e trasferito d’urgenza presso il “Santobono” di Napoli. Le condizioni del piccolo, seppur gravi, rimangono stabili.

La vicenda, su cui vige il massimo riserbo da parte della Procura di Lagonegro, continua ad essere sotto i riflettori per le presunte responsabilità sulle condizioni di salute del piccolo.

“Si tratta di una situazione complicata ma per i medici del Santobono i danni cerebrali riscontrati su Pietro sarebbero di origine spontanea – afferma ad Ondanews il legale – Si tratta dunque di una diagnosi spontanea, che escluderebbe violenze e maltrattamenti. Le origini delle fratture, invece, non sono ancora chiare, ma potrebbero essere anche di natura accidentale o congenita. Al momento non disponiamo di valutazioni scientifiche. Attendiamo le indagini della Procura che sta vagliando la documentazione”.

L’avvocato precisa poi l’atteggiamento premuroso della sua assistita: “Dal 23 aprile al 5 giugno la mamma del piccolo ha monitorato costantemente le condizioni di salute del figlio recandosi in ospedale e interpellando il pediatra, ha avuto un atteggiamento diligente”.

Su possibili responsabilità o negligenze il legale è molto cauto e sottolinea: “Al momento non possiamo fare alcuna ricostruzione. La mia assistita è comprensibilmente sconvolta per non poter stare vicino ai figli ma allo stesso tempo è tranquilla per l’iter giudiziario e si sta mostrando collaborativa. Crediamo nella giustizia e confidiamo nel fatto che le valutazioni mediche e le indagini della Procura porteranno ad una ricostruzione obiettiva e reale dei fatti”.

La donna, secondo quanto affermato dall’avvocato Loschiavo, spera di ottenere presto “la revoca della sospensione temporanea della potestà genitoriale per poter rivedere i bambini. Il provvedimento è di natura cautelare e ha valenza temporanea per permettere il naturale benessere dei minori. Non è un provvedimento di natura penale o dal valore punitivo”.

