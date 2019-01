Gestione della Tenuta Mandranello a Padula. Istituita la commissione per la valutazione delle proposte

Il Comune di Padula, proprietario della Tenuta Mandranello, ha promosso una manifestazione d’interesse per individuare la destinazione finale e la gestione dell’area.

Il sito, interamente ricadente nel territorio comunale di Padula, a ridosso del confine con la Regione Basilicata e all’interno del Sito di importanza comunitaria dei “Monti della Maddalena”, è un bene immobiliare dello Stato, trasferito dal Ministero della Difesa al Comune, ed ha un’estensione di 420 ettari e un perimetro di circa 10 chilometri completamente recintato.

“È stata istituita la commissione per la valutazione delle quattro proposte che sono pervenute presso il protocollo dell’Ente – ha spiegato l’assessore Giuseppe Comuniello – La commissione evidenzierà una o più possibili realistiche destinazioni finali dell’area e sarà redatto a breve un apposito bando per la valorizzazione e la tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico della Tenuta Mandranello”.

“Il nostro obiettivo è quello di procedere in maniera concreta per definire la destinazione e le funzioni a cui adibire la Tenuta Mandranello – ha concluso l’assessore – in coerenza con il contesto territoriale nel quale l’area è inserita, tenuto conto che la stessa è a ridosso della zona di Monte Cavallo, già individuata da recenti disposizioni ministeriali per le possibili trivellazioni della Shell”.

– Miriam Mangieri –