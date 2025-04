La Gelbison stecca la prima delle quattro finali, come ama definirle il tecnico calabarese Domenico Giampà, e non va oltre il pareggio casalingo con il Trastevere e non risponde alla vittoria dell’altra capolista Guidonia, la quale non fa sconti ai sardi dell’Ilvamaddalena e gli rifila un tris a domicilio rimanendo in tutta solitudine alla guida del girone G con due punti di vantaggio proprio sul team caro al presidente Maurizio Puglisi.

Che non fosse una passeggiata gli uomini di Giampà l’hanno capito dopo pochi secondi, quando Colella è costretto a un intervento salva risultato. Poi al 21’ il match si sblocca: una rapida ripartenza viene concretizzata in modo vincente da Dambros, abile con un colpo sotto a battere Zandri. La Gelbison prende coraggio e dopo un paio di minuti con lo stesso attaccante va vicino al raddoppio e poi con Prado colpisce il palo esterno al 35’.

Dal possibile doppio vantaggio si va sul pareggio dei capitolini. Staffa da terra approfitta di una dormita della difesa e firma l’1-1. Nel finale ci prova Coscia, il tiro viene deviato in angolo.

Nella ripresa Giampà inserisce forze nuove e al 21’ Kosovan trova la rete del vantaggio anche grazie a una indecisione del portiere ospite. Una rete che galvanizza i cilentani e dopo quattro minuto Kosovan si trasforma in uomo assist e serve al bacio un cioccolatino da depositare in rete e Liurni ringrazia e realizza il 3-1. La gara sembra in controllo ma da questo momento si spegne la luce e dapprima al 29’ Ferrante tutto solo sulla linea di porta accorcia le distanze e dopo altri 4 minuti, sugli sviluppi di un corner, il bomber Lorusso trova la giocata vincente che vale il definitivo 3-3.

La Gelbison accusa il doppio colpo e appare incapace di una reazione rischiando anche il clamoroso KO, ma il risultato non muta e la gara finisce in parità e con la perdita del primo posto a tre turni dalla conclusione della stagione. Si torna in campo giovedì 17 e i rossoblù saranno impegnati in trasferta con l’Atletico Lodigiani per provare a rimanere in scia della nuova capolista Guidonia.