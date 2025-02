La Gelbison vince e convince contro il Sassari Latte Dolce e per una notte si riappropria della leadership del girone G sia pure in condominio con il Cassino, atteso dalla gara in trasferta con il Savoia.

Giampà, tecnico dei rossoblù, per l’occasione manda in campo una formazione con diverse novità a partire dalla difesa dove figura il rientrante Viscomi, il quale indossa anche la fascia di capitano e dà il via alle marcature con una rete di scaltrezza.

Al centrocampo figura dall’inizio Sognog: bella la sua rete del raddoppio e in avanti Liurni a segno per completare il tris vincente al fianco dei confermati Dambros e Prado, entrambi rimasti a secco.

La gara parte con la Gelbison decisa a chiudere subito i conti e dopo un tentativo di Pitarresi, al 14’ il match si sblocca: una punizione di Liurni vede Viscomi uscire protagonista vincente da una mischia e firmare la rete del vantaggio dei cilentani.

I rossoblù controllano senza problemi la sterile reazione degli isolani e allo scadere reclamano anche un penalty per un fallo su Liurni, ma l’arbitro lascia correre e le squadre rientrano negli spogliatoi con la Gelbison avanti di una rete.

Nella ripresa la formazione di Giampà aumenta il ritmo e in cinque minuti piazza l’1- 2 che manda KO i sardi. Al 5’ un preciso cross di Coscia trova Sognog pronto a firmare il raddoppio e al 10’ Liurni se ne va di forza e in velocità per il tris che mette in ghiaccio la contesa.

Il Sassari Latte Dolce resta dal 17’ anche in 10 per l’espulsione di Sanna per un brutto fallo su Coscia, ma trova il tempo per accorciare: al 25’ un bel tiro a giro di Tesio fissa il punteggio sul definitivo 3-1.

Grazie ai 3 punti la Gelbison per alcune ore assapora nuovamente la vetta e domenica prossima rende visita al Guidonia.