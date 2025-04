La Gelbison vince di misura nell’ultima uscita davanti ai tifosi di casa e conferma la piazza d’onore che le darà la possibilità di giocare in casa le gare dei playoff. Con la promozione ormai sfumata nella penultima di campionato il tecnico dei rossoblù cilentani Giampà, anche per le assenze forzate per infortuni di Coscia, Salzano e dell’attaccante Dambros, dà spazio a chi ha giocato di meno e anche se non lo dice la testa è rivolta ai playoff.

Contro i sardi alla ricerca di punti per tenere lontana la zona della retrocessione diretta il trainer calabrese propone diverse novità nell’undici iniziale. In avanti spazio a Liurni che agisce al fianco di Prado e Kosovan. In campo dall’inizio anche Accetta, Manzo e Setola. La gara nella prima frazione offre pochi spunti degni di rilievo e il ritmo rimane basso. Per la cronaca da segnalare un paio di giocate di testa del bomber del girone Prado, impreciso di testa prima su cross di Setola e poi, dagli sviluppi di un corner, in entrambe le occasioni la palla termina alta.

Di sicuro più pericolosa la formazione sarda del Sarrabus Ogliastra, che poco dopo la mezz’ora al 35’ va vicino al vantaggio con Romano, ma nell’occasione il palo salva Colella. Il tempo si chiude senza altre emozioni con il punteggio fermo sullo 0-0.

Nella ripresa il trainer calabrese mette forze fresche e proprio con la scelte fatte dalla panchina trova in Golfo l’uomo che decide la sfida e regala la vittoria ai rossoblù cilentani. La Gelbison entra in campo determinata a regalare ai tifosi la vittoria e prende in mano la situazione stazionando con una certa costanza nella retroguardia sarda, ma il team del tecnico Loi chiude bene tutti gli spazi e i rossoblù pur manifestando una superiorità non trovano i varchi giusti.

Da segnalare un tiro debole di Marcelli subentrato a Sognog e una battuta aerea di Gigliotti sugli sviluppi di un corner. La svolta arriva al 38’ quando Kosovan mette in mezzo un traversone che il portiere Maurizio Floris respinge sui piedi di Prado: la conclusione dell’attaccante viene salvata sulla linea di porta da un difensore, ma il più lesto è Golfo che piazza il tap-in vincente che vale l’1-0. Il finale riserva altre emozioni con i sardi che non ci stanno a tornare a casa a mani vuote e dapprima costringono Manzo a commettere un fallo che gli vale l’espulsione e al 50’ fanno venire i brividi ai tifosi di casa con Romano che manda la sfera a sbattere sul palo.

Il triplice fischio decreta la vittoria della Gelbison che domenica chiude il campionato in terra sarda sul campo dell’Olbia. Poi per i rossoblù spazio ai playoff. Intanto il Guidonia con il successo con il Real Monterotondo festeggia con una giornata d’anticipo la promozione in serie C.