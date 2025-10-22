Massimo Agovino è il nuovo allenatore della Gelbison, al quale è stata affidata la guida tecnica della prima squadra.

Tecnico esperto e preparato, Agovino vanta oltre venticinque anni di carriera sulle panchine di club importanti come Cavese, Sorrento, Savoia, Potenza, Terracina, Grosseto, Giugliano, Vastese, Afragolese, Paganese, Sarnese e Fasano.

Dal profilo carismatico e dal gioco propositivo, l’allenatore porta con sé una lunga esperienza maturata in piazze ambiziose e realtà blasonate del panorama calcistico nazionale.

“Arrivo a Vallo della Lucania con grande entusiasmo e motivazione – ha dichiarato il nuovo tecnico rossoblù –. La Gelbison è una società seria e strutturata, con una tifoseria passionale e un progetto ambizioso. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il gruppo per costruire qualcosa di importante e regalare soddisfazioni ai nostri sostenitori”.

La società rivolge al mister un caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro alla guida della squadra rossoblù.