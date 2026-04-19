La Gelbison inanella la quarta vittoria consecutiva a spese dell’Acireale imponendosi 2-1 e consolida la quinta posizione che vale il quinto posto utile per entrare nella griglia playoff.

Per questo match, che vede di fronte la Gelbison che lotta per essere protagonista nella fase postseason e il team siciliano che è impegnato nella lotta salvezza e si trova in piena zona playout, il tecnico dei rossoblù cilentani Massimo Agovino sceglie di mandare in campo la stessa formazione della scorsa giornata. Sul fronte opposto l’allenatore Francesco Cozza, con un passato da calciatore della massima serie, opta invece per un 4-3-3 con l’ex Gagliardi nel terzetto avanzato.

La gara parte con la Gelbison decisa a far sua la posta e fin dall’inizio le occasioni non mancano dapprima Semeraro scalda le mani a Negri e poi Coscia sfiora il palo e il legno lo colpisce Liurni poco dopo la mezz’ora. Gli ospiti si vedono con un colpo di testa di Falou neutralizzato da Corriere. La svolta arriva nel primo minuto di recupero con Cascio, il quale sfrutta alla perfezione un preciso assist di Coscia e realizza il vantaggio dei cilentani che rientrano negli spogliatoi avanti di una rete.

Nella ripresa l’Acireale prova a raddrizzare la contesa e parte decisa con Falou che di testa la manda di poco in alto. La Gelbison si rende pericolosa con Scognamiglio ma la sua battuta aerea da poca distanza e termina alto. L’Acireale insiste sempre con Falou e con Di Stefano ma non trova la porta. Nel frattempo Liurni si vede negare il raddoppio: la sua conclusione incoccia ancora il palo. Al 37’ arriva il pareggio degli isolani, Zakaria trova la respinta di Corriere sulla ribattuta, non sbaglia e regala il pareggio agli isolani. La Gelbison non ci sta e al 44’ Castro sfrutta in modo vincente con un preciso colpo di testa il cross di Fernandez e regala la vittoria ai cilentani del presidente Maurizio Puglisi, che con 54 punti restano solitari al quinto posto e domenica prossima sono attesi dalla trasferta di Enna per la penultima di campionato.